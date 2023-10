Landtag kämpft gegen das Dauerblinken der Windräder

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eht es nach Landtagspräsident Karl Wilfing, sollte das rote Blinken der Windräder im Weinviertel besser heute als morgen ein Ende haben. Weil der Resolutionsantrag des Landesparlaments aus dem Jahr 2022 vom Ministerium bis vor Kurzem unkommentiert geblieben war, fasste der Landtag nun einen neuerlichen Beschluss dazu. Die Abgeordneten fordern den Bund auf, eine Lösung zu finden, damit die Windräder künftig nur mehr blinken, wenn es notwendig ist.

Wer in den Windkraft-Bezirken wie Mistelbach, Gänserndorf oder Bruck an der Leitha lebt, kennt sie: Die rot blinkende Nachtkennzeichnung auf den hunderten Windrädern erschwert einem etwa beim Autofahren in der Nacht die Sicht. Wird die Windkraft, wie geplant, in Niederösterreich noch weiter ausgebaut, wird auch das rote Blinken am schwarzen Nachthimmel künftig noch mehr. Die Lichter sind laut internationalen Vorgaben vorgeschrieben. headtopics.com

Bis wenige Stunden vor der Landtagssitzung am Mittwoch, in der die Aufforderung erneuert wurde, herrschte jedoch Funkstille von den zuständigen Bundesstellen, kritisiert Wilfing: „Kurz vor der Sitzung wurde uns mitgeteilt, dass mittlerweile an den rechtlichen Voraussetzungen gearbeitet wird und im besten Fall mit einer Umsetzung ab dem kommenden Jahr zu rechnen ist“, berichtet er.

Der Blick nach Deutschland zeige für den Landtagspräsidenten jedenfalls, dass die Umstellung keine Hexerei sei: Dort gebe es schon seit dem Jahr 2020 die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass die Nachtkennzeichnung von Windrädern nur dann aktiviert wird, wenn sich ein Luftfahrzeug dem Gefahrenbereich nähert. headtopics.com

