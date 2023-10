Landskron gewinnt Finale von '9 Plätze - 9 Schätze'

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:urg Landskron in Kärnten hat am Nationalfeiertag das Finale der Sendung"9 Plätze - 9 Schätze" auf ORF 2 für sich entschieden.

Bereits zum zehnten Mal suchten Armin Assinger und Barbara Karlich am Nationalfeiertag den schönsten Platz des Landes. Ihr Bundesland repräsentierten die Moderatoren und Moderatorinnen der neun ORF-Landesstudios und die Promi-Jury bestehend aus Thomas Stipsits, Annemarie Moser, Herbert Prochaska, Susanne Höggerl, Lukas Perman, Lilian Klebow, Fritz Strobl, Franz Posch und Laura Bilgeri.

Zur Wahl standen heuer außerdem der Eisenberg im Burgenland, der Himmelsberg in der Steiermark, die Altstadt von Steyr in Oberösterreich, das Palmenhaus Schönbrunn in Wien, das Pillerseetal in Tirol und der Spullersee in Vorarlberg. headtopics.com

