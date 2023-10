Landjugend Purgstall: Neue Ära beginnt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Sitzend, von links: Stefan Prankl, Amelie Henikl, Kathrin Zehetner, Alexander Wurzenberger, Simon Tiefenbacher, Natalie Scharner, stehend, von links: Alexandra Winterer, Elfriede Höhlmüller, Erik Hofreiter, Lena Greß, Tobias Wurzenberger, Harald Riemer, Markus Höhlmüller, Maria Zulehner.

andjugend Purgstall hat mit Tobias Wurzenberger einen neuen Leiter. Lena Gress wurde zur Leiterin wiedergewählt. Einen Wechsel an der Spitze brachte die Vorstandswahl bei der Generalversammlung der Landjugend Purgstall: 69 Mitglieder gaben ihre Stimme ab und schenkten ihr Vertrauen Tobias Wurzenberger, der den ehemaligen Leiter Stefan Henikl nach drei Jahren im Amt ablöste. Lena Gress freute sich über eine Wiederwahl zur Leiterin. Bei der Führung der Landjugend dürfen Kathrin Zehetner und Alexander Wurzenberger die beiden als Stellvertreter unterstützen. headtopics.com

Als Ehrengäste kamen Bürgermeister Harald Riemer, Vizebürgermeister Erik Hofreiter, Ortsbäuerin Elfriede Höhlmüller, Landesleiter Markus Höhlmüller und Bezirksbäuerin Maria Zulehner sowie Mostprinzessin Alexandra Winterer.

