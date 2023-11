Landesrätin Martina Rüscher unterstützt Sohn bei Veröffentlichung eines neuen Liedes

Valentin Rüscher, Sohn von Vorarlberger Landesrätin Martina Rüscher, hat kürzlich ein Lied veröffentlicht. Die"stolze Mama" unterstützt ihn in den Sozialen Medien. Landesrätin Martina Rüscher ist bekannt für ihre politischen Tätigkeiten. Doch jüngst zeigte sie sich in einer ganz anderen Rolle: als stolze Mutter.

Das Lied trägt den Titel"Candlelight" und folgt zwei weiteren Veröffentlichungen von Valentin Rüscher, nämlich"Dethroned" und"Put into Words". Die musikalischen Ambitionen des Nachwuchskünstlers scheinen ein freudiges Ereignis für die ganze Familie zu sein.

Unterstützung in den Sozialen Medien Landesrätin Rüscher teilte ihre Begeisterung über die musikalische Leistung ihres Sohnes auf ihren sozialen Medien. In einem Posting schrieb sie: "Und manchmal bin ich einfach nur stolze Mama! Hier der neueste Song unseres Ältesten - Candlelight - eine einfühlsame Ballade. Hoffe, es gefällt auch euch!" headtopics.com

