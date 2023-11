Landesrat Mario Gerber zur Tiroler Konjunktur: „Weitere Maßnahmen notwendig“

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Schönes Wetter zog zahlreiche Gäste in die Tiroler Gletscher-SkigebieteDen Sonnenschein am Vormittag nutzten zu Allerheiligen zahlreiche Skifahrer auch zu einem Ausflug in die Gletscherskigebiete. Weiterlesen ⮕

Kunstwerke von Tiroler Holzschnitzer in Kirchberg ausgestelltHolger Tangl präsentierte seine Schnitzkunstwerke im Gasthaus Kemetner. Weiterlesen ⮕

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommenIm Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Weiterlesen ⮕

Nach Baustopp des Elbtowers :Benkos Signa stoppt auch Millionenprojekt in Stuttgart2300 Quadratmeter für den Handel und 5000 Quadratmeter Büroflächen: Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko lässt Bauarbeiten am alten Sportarena-Areal in Stuttgart stoppen. Weiterlesen ⮕

