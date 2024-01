Landesparteitag der SPÖ in Kapfenberg. Anton Lang wurde mit 91,64 Prozent zum SPÖ-Landeschef gewählt. Andreas Babler mit „Kampfansage“ gegen Rechtsruck.Ein „herzliches Freundschaft“: So begrüßte der neue steirische Partei-GF Florian Seifter wie ein „alter Hase“ die Genossen in der vollen Halle in Kapfenberg. Das sei ein „historischer Parteitag, erstmals wurde ein Landesparteivorsitzender direkt gewählt.“ Anton Lang erhält 7616 Stimmen (91,64 Prozent) als SPÖ-Landeschef.

Das ist etwas besser als beim letzten Mal (88 Prozent). Großen Applaus erntet zuvor Kapfenbergs Stadtchef Kratzer: „Organisiert ihr mal eine Protestaktion, nicht nur die Blauen“, ruft er in Richtung Andreas Babler. Aber eine Demo wie in Hamburg ist Wunschdenken. So eine Bewegung gegen rechts „muss von unten“ kommen, weiß Babler. Am Pult greift der SPÖ-Bundeschef aber bald die Kickl-FP an: Deren geplante „Orbanisierung ist wie ein Gefängnis Österreic





