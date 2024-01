Landeshauptmann Erwin Pröll blickt auf politische Karriere zurück und präsentiert Buch

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Werbunglt-Landeshauptmann Erwin Pröll hat am 24. Dezember seinen 77. Geburtstag gefeiert.

Im NÖN-Talk der Woche blickt er auf seine politische Karriere zurück, erklärt was die Intention hinter seinem neuen Buch „Vertrauensfragen“ ist und gibt seinen ganz persönlichen Ausblick auf Wahljahr 2024. NÖN: Sie haben vor wenigen Tagen das Buch"Vertrauensfragen" präsentiert und haben dafür Autorinnen und Autoren eingeladen, Beiträge zu liefern. Was war die Intention hinter diesem Buch? Erwin Pröll: Das liegt eigentlich auf der Hand. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man rundum merkt, dass das Vertrauen zu staatlichen Institutionen, in demokratische Strukturen immer mehr verloren geht. Das ist in einer Demokratie natürlich ein Alarmsigna





