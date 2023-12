Lage im Gazastreifen verschlechtert sich stündlich

Die Lage im Gazastreifen wird nach den Worten eines ranghohen Vertreters der Weltgesundheitsorganisation WHO "von Stunde zu Stunde schlimmer". Es werde verstärkt überall bombardiert, auch in den südlichen Gebieten wie der Stadt Chan Junis und dem an Ägypten grenzenden Rafah, sagt der WHO-Gesandte für die Palästinensischen Gebiete, Richard Peeperkorn, in einer vom Gazastreifen aus geführten Videoschalte.

Die Telekommunikationsdienste im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben teilweise wiederhergestellt. Diese waren am Montag inmitten des Gaza-Krieges erneut flächendeckend ausgefallen. "Wir möchten die schrittweise Rückkehr der Kommunikationsdienste (Festnetz, Handy und Internet) im Zentrum und in südlichen Bereichen des Gazastreifens bekanntgeben", schrieb das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen Paltel am Dienstag auf Facebook. Am Montag hatte es geheißen, der Grund für den Ausfall seien Schäden an Kernelementen des Netzwerkes durch die anhaltenden Angriffe. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfe





Jordaniens Kirchen schränken Weihnachtsbräuche einAufgrund des Kriegs im Gazastreifen fallen die Weihnachtsfeierlichkeiten in Jordanien heuer schmäler aus.

Schwere Vorwürfe: Was wussten die Fotografen, die die ersten Bilder vom Hamas-Angriff schickten?Wieso waren so rasch Bilder vom Grenzübertritt der Hamas-Terroristen verfügbar, fragt die Plattform „Honest Reporting“ und findet auch ein Foto eines der Fotografen mit dem Hamas-Drahtzieher. Die...

G7-Außenminister beraten in Tokio über Kriege in Nahost und UkraineAuch die Lage im Indopazifik dürfte beim Treffen der Außenminister zur Sprache kommen.

Gazastreifen: Internationales Ringen um Hilfe für ZivilistenDer Mittwoch hat im Gazastreifen eine neue große Fluchtbewegung in Gang gebracht. Weitere Zehntausende Menschen flohen vom Norden in den Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee sprach davon, dass die Terrororganisation Hamas „die Kontrolle im Norden verloren“ habe. Doch auch im Süden ist die humanitäre Lage äußerst prekär.

Gazastreifen: Über zwei Drittel auf der FluchtSeit Beginn des Krieges im Gazastreifen sind dort nach UNO-Angaben etwa 70 Prozent der Bevölkerung vertrieben worden. Das teilte das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) am Dienstag mit. UNO-Chef Antonio Guterres bezeichnete die Lage im Gazastreifen am Vortag als „Krise der Menschheit“.

Treibstoffmangel im Gazastreifen bedroht humanitäre VersorgungIm Gazastreifen droht wegen Treibstoffmangels ein Zusammenbruch der humanitären Versorgung. Hilfslieferungen aus der Luft werden gefordert.

