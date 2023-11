Laa: Brücke über den Hagendorferbach wird generalsaniert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Während an der Baustelle fleißig weitergearbeitet wurde, überzeugte sich eine Gruppe von Politikern und Verantwortlichen vom Baufortschritt (v.l.

ie Brücke über den Hagendorferbach bei Laa wird generalsaniert, sie stammt aus dem Jahr 1971. Im November wird der Straßenübergang wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt sein. Bereits Anfang Oktober haben die Arbeiten für die Generalinstandsetzung der Brücke über den Hagendorferbach bei Laa begonnen. Nun überzeugte sich auch Bundesrat Michael Bernard vom Baufortschritt. headtopics.com

Die Landesstraße 10 wird täglich von rund 6.000 Fahrzeugen befahren und quert bei Laa den Hagendorferbach mit einem Plattenwerk, welches bereits aus dem Jahr 1971 stammt. Die Brücke hat bereits Zeitschäden an Randbalken, am Fahrbahnbelag, an der Abdichtung und Entwässerungsinfrastruktur und Geländer aufgewiesen und entsprach daher nicht mehr dem heutigen Standard.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch bedankte sich bei der Baustellen-Besichtigung für die Unterstützung des Landes NÖ und der Straßenmeisterei, die zuverlässig die Brücken und Straßen instandhalten. Die Gesamtbaukosten betragen rund 295.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen. headtopics.com

Die Verkehrsführung erfolgt während der Bauzeit vorwiegend halbseitig bei Gegenverkehr. In der Zeit von 13. bis 17. November wird aber eine Totalsperre mit Umleitung eingerichtet.

