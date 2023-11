Nach elfstündigen Verhandlungen wurde auch die sechste Runde der KV-Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie abgebrochen. Die Gewerkschaften rufen jetzt in rund 200 Betrieben zu Streiks auf. Wien. „Es reicht. Wir haben am Verhandlungstisch alles versucht. Die Streikbereitschaft ist riesengroß und das bekommen sie jetzt zu spüren.

“ Mit diesen Worten gaben die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer, Reinhold Binder (Pro-Ge) und Karl Dürtscher (), am Montagabend das Scheitern der sechsten Verhandlungsrunde in der Metaller-Lohnrunde bekannt. Wie bereits im Vorfeld angekündigt sollen nun großflächige Arbeitsniederlegungen die Folge sein. Bis kommenden Freitag rufen die Gewerkschaften in rund 200 Betrieben der metalltechnischen Industrie zu eintägigen Streiks auf. Trotz der elfstündigen Verhandlungen ist man sich nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter nicht weit genug entgegengekommen. „Das Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen mit im Schnitt sechs Prozent ist weiter deutlich zu gering“, heißt es in einer Aussendung der Gewerkschafte

:

