Kunstwerke aus altem Holz und Metall

Wenn Marion Szedlacsek zum Schweißgerät greift, entstehen aus altem Holz und Metall Kunstwerke. „Ich möchte alten Dingen wieder Leben einhauchen", so die Autodidaktin.

Szedlacsek greift aber auch gerne zum Pinsel und frönt der Malerei. Die Werke der beiden waren beim Tag des offenen Ateliers zu bewundern.

