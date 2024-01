Kunstschaffende in Wien leben am Rand der Armutsgrenze

Wien ist Kulturmetropole. Doch die Kunstschaffenden, die der Bundeshauptstadt dieses Image verleihen, sind vom schillernden Künstlerleben weit entfernt. Die meisten leben am Rand an der Armutsgrenze, sagt die Sozialwissenschaftlerin Evelyn Dawid. Scheinwerferlicht, Ruhm, Reichtum und Selbstverwirklichung: Das ist eine verbreitete Vorstellung des Lebens als Künstler:in. Doch in Wahrheit erreichen nur wenige diesen Punkt.

Der Großteil der Kunst- und Kulturschaffenden schrammt finanziell an der Armutsgrenze. Diesen Befund stellt die Wirtschaftsuniversität Wien anhand einer qualitativen Untersuchung aus, die die Kulturmetropole Wien als weitgehend prekären Arbeitsort für Künstler:innen entlarvt. Von 15 befragten Personen können nur zwei von ihrer Kunst leben, der Rest ist auf Nebenjobs angewiesen, sagt Studienautorin Evelyn Dawid im Gespräch mit der WZ.Die Mehrheit der Kunstschaffenden in Wien lebt im Prekariat, und das nicht erst seit den Corona-bedingten Schließungen von Theatern, sondern als Dauerzustand. Sie haben 15 Personen dazu befrag





