Kunstprojektion erfüllt MQ im Winter mit viel Liebe

Ab 8. November eröffnet im Wiener MuseumsQuartier wieder der"Winter im MQ". Heuer steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Liebe.Auch heuer gibt es neben der beliebten Gastronomie auch wieder eine künstlerische Gestaltung. Die beiden Innenhof-Fassaden und der Boden des MuseumsQuartiers werden mit Projektionen bespielt. Das Projekt stammt von Künstlerin starsky alias Julia Zdarsky.

Auf den Fassaden des MQ sind dann Textminiaturen zu sehen, die Wünsche und Handlungsanweisungen beschreiben. starskys Kunst soll zum selbstständigen Denken und Handeln anregen und dazu ermutigen, Dinge beim Namen zu nennen und für eine offene Gesellschaft einzustehen.

"Winter im MQ" wird am Mittwoch, 8. November, in den MQ Höfen eröffnet, der Eintritt ist frei. Danach läuft es bis 23. Dezmebr, jeweils Montag bis Freitag von 16 bis 23 Uhr und Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 23 Uhr. Die Projektionen von"Winter of Love" beginnen jeweils ab Dämmerung, der Eintritt bleibt frei.

