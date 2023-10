Künstliche Intelligenz in der bildenden Kunst: Simon Lehners Experimente

Im Bereich der bildenden Kunst eröffnet die künstliche Intelligenz viele Freiheiten und Möglichkeiten für Experimente. Zugleich fordert die allgegenwärtige Technologie als Reibefläche zur Auseinandersetzung und zum kritischen Umgang mit ihr heraus.

Simon Lehner bewegt sich künstlerisch zwischen klassischer Fotografie, digitalen Produktionsformen und Malerei. Ausgehend von Erinnerungen und erlebter Gewalt, beschäftigte er sich früh schon in Fotografien und Bildgeschichten mit männlichem Selbstverständnis, toxischer Männlichkeit, aber auch dem „Sigma Male“ als Gegenentwurf.

