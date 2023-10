Künstlerin Brigitte Saugstad nimmt an Jahresausstellung des St. Pöltner Künstlerbundes teil

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Eichgrabener Künstlerin Brigitte Saugstad nimmt mit einer ganz besonderen Installation an der 77. Jahresausstellung des St. Pöltner Künstlerbundes im Stadtmuseum St. Pölten teil. Die Installation „UP - ’There is no where else to go but Up’“von Brigitte Saugstad besteht aus ihrem „Schalen Light-Mirror 2023“. Das sind acht Feinsteinzeug-Schalen, wo sich die Eislauf-Tänzerische Vergangenheit der Künstlerin widerspiegelt, in dem diese Schalen mit Leichtigkeit und Eleganz fast in die Lüfte entschweben.

„Die Leidenschaft für Tanz, Schnelligkeit und Bewegung führte mich als Kind zum Eiskunstlaufen. Die Faszination für kraftvolle und harmonische Bewegungen lebt in mir weiter und ist die Inspiration für meine Skulpturen und Installationen“, sagt die Künstlerin. headtopics.com

Bei den Werken handelt es sich um keramische Schalen, die etwas unregelmäßig weiß glänzend glasiert sind und je nach Lichtquelle und Standpunkt des Betrachters zu instrumentellen Spiegeln des Lichtes werden. Die Ausstellung im Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2 ist bis zum 18. November zu sehen.

