Kulturschaffende in Wien leben an der Armutsgrenze

Ein Großteil der Kulturschaffenden lebt an der Armutsgrenze, hat kein durchgehendes Einkommen, bangt um die Pension. Sie sind von Subventionen abhängig. „Es ist kein Highlife. Wir arbeiten alle nebenbei und leben in WGs. Aber es geht sich aus, wenn sich die Einkommensquellen aus Auftritten, dem Verkauf eigener Alben, Merchandise, Tantiemen und Nebenjobs zusammensetzen“, sagt der 22-jährige Leon Eder, Schlagzeuger bei der Wiener Band Leftovers. „Heute passt das, man lernt viel.

Aber wenn ich 30 oder 40 Jahre alt sein werde, werde ich das vielleicht nicht mehr so wollen.“ Rund 1.000 Euro im Monat: So viel würden die meisten darstellenden Künstler:innen in der freien Szene in Wien bei guter Auftragslage verdienen, wenn sie keine Einkommen aus Zusatzjobs hätten. Das zeigt eine qualitative Studie, in der Vertreter:innen des Berufsfeldes zu ihrem Arbeitsleben im Detail befragt wurden. Das Wort „Hungerkünstler:in“ existiert demnach nach wie vor zurech





Kunstschaffende in Wien leben am Rand der ArmutsgrenzeDie meisten Kunstschaffenden in Wien leben finanziell am Rand der Armutsgrenze, wie eine Untersuchung der Wirtschaftsuniversität Wien zeigt. Nur wenige können von ihrer Kunst leben, während der Rest auf Nebenjobs angewiesen ist.

