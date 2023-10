Ktn: 29-Jähriger bei Forstarbeiten durch abstürzenden Ast in Feistritz im Rosental schwer verletzt

Oktober 2023 gegen 17:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien im Zuge von Schlägerungsarbeiten in steilem Gelände am Matscher Gupf, Gemeinde Feistritz/Ros, Bez Klagenfurt-Land, von einem herunterfallenden Ast eines noch stehenden Buchenbaumes am Kopf getroffen.

Der Arbeiter stand zu diesem Zeitpunkt unter diesem Baum, der von einem gefällten und mit der Seilwinde bergwärts gezogenen Fichtenstamm gestreift wurde. Durch die Erschütterung löste sich ein trockener, schwerer Ast und traf den Arbeiter am Kopf, wobei dieser schwere Verletzungen erlitt. Ein Arbeitskollege alarmierte per Handy die Einsatzkräfte. Der verletzte Forstarbeiter wurde von den Notärztin bzw.

In der Folge musste der schwerverletzte Rumäne gegen 20:00 Uhr mittels Taubergung durch Mitglieder der alarmierten Bergrettung Ferlach, mit schweren Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen vom Rettungshubschrauber RK-1 in das Klinikum Klagenfurt/WS geflogen werden. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Schwerer Unfall bei Forstarbeiten in WeidlingbachEin Mann wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz, um den Verletzten zu versorgen und ins Krankenhaus zu bringen. Weiterlesen ⮕

Ktn: Autotransporter kollidiert in Klagenfurt mit 3 m BahnunterführungKLAGENFURT (KTN): Am 25. Oktober 2023 gegen 13:45 Uhr lenkte ein 58-jähriger rumänischer Staatsbürger seinen Lkw mit Anhänger in Klagenfurt auf der Flughafenstraße in Richtung Westen. Auf dem Zugfahrzeug befanden sich drei Autos und auf dem Anhänger vier Autos, die der Lkw-Lenker überstellen sollte. Weiterlesen ⮕

Bayern: Zündelnder 13-Jähriger verursacht Zimmerbrand in Rettenberg → Feuerwehrmann verunfallt bei der AnfahrtRETTENBERG / IMMENSTADT (BAYERN): Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, ging bei der Polizeieinsatzzentrale in Kempten gegen 18:00 Uhr der Notruf eines 13-jährigen Jungen ein. Er gab an, soeben die Matratze seines Kinderzimmers in Brand gesetzt zu haben. Weiterlesen ⮕

13-Jähriger bei russischem Angriff in Cherson getötetDer Ukraine zufolge seien am Mittwoch 35 Flugbomben auf Cherson abgefeuert worden. Präsident Wolodymyr Selenskij hat bei seiner nächtlichen Ansprache Technik-Sanktionen gegen Russland gefordert.... Weiterlesen ⮕

Einbruch in Schule: 11- und 13-Jähriger vom Unterricht suspendiertEine 11- und ein 13-Jähriger versuchten am Montagabend in eine Pflichtschule in Amstetten einzubrechen. Dazu warfen sie Steine gegen die Scheibe eines Fensters im Kellergeschoß. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕