Kriwak jubelt mit Dordrecht

Nicht zu stoppen. Rene Kriwak und der FC Dordrecht surfen die Erfolgswelle. Seit zehn Spielen ist man ungeschlagen, Kriwak sammelte in den letzten fünf Partien gleich sechs Scorerpunkte.eit der Matzener Stürmer trifft, läuft es auch beim holländischen Zweitligisten so richtig. Der 24-Jährige will weiter dran bleiben und Tore liefern.

Ende September gelang Rene Kriwak beim 1:1 gegen den FC Eindhoven sein erster Ligatreffer für seinen neuen Klub Dordrecht. Danach sagte er im NÖN-Gespräch, dass er hofft, dass der Knoten jetzt offen ist. headtopics.com

Rückblickend betrachtet kann man sagen: Der ist wahrlich geplatzt. Der Matzener Stürmer ließ gegen Camburr zwei Tore folgen, Dordrecht gewann 5:2. Zwei Wochen später, am 20. Oktober gegen Ajax II traf er beim 4:0 wieder, einzig beim 1:1 gege Helmond ließ er aus. Am Freitag gegen Den Bosch siegte Dordrecht dann wieder souverän mit 5:1, Kriwak gelang sein fünftes Saisontor und sein erster Assist.

Wie fühlt sich der großgewachsene Stürmer, nachdem er zum Start dreimal nicht traf und dann viermal verletzungsbedingt zuschauen musste? „Auf jeden Fall erleichtert. Ich bin jetzt auf jeden Fall in dem Flow drin, wie die Mannschaft auch. Wir sind jetzt seit zehn Spielen ungschlagen und eine richtige Macht.“Zuletzt bekam Kriwak Besuch von seinem Cousin mit ein paar Freunden, auch seine Freundin ist immer wieder da. „Das tut gut. Ich kann mich im Moment echt nicht beschweren. headtopics.com

