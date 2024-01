Kritik an neuer Universität in Linz

Von der Idee bis zur Gründung: Auf die neue Universität in Linz prasselt Kritik nieder. Aktuell liegt ein Gesetzesentwurf, mit dem das Institute of Digital Sciences Austria organisiert und betrieben werden soll, in der Begutachtung. Diese endet am Montag. Besonders scharf wird die rechtliche „Sonderkonstruktion“ kritisiert. Das Ministerium verteidigt das neue Modell.Die neue Universität in Linz – derzeit am Gelände der Johannes-Kepler-Universität untergebracht – ist umstritten.

Obwohl sie als öffentliche Uni geführt wird und dementsprechend vom Unibudget profitiert, fällt sie nicht unter das strenge Regime des Universitätsgesetzes. Die neue Universität erhält ein eigenes Gesetz, das zum Teil ganz andere Regeln, Möglichkeiten und Regeln vorsieht. In vielen Stellungnahmen wird der Begriff Universität deshalb unter Anführungszeichen gesetzt. „Die Konstruktion ist ein Wolpertinger, und das spiegelt sich im Gesetz wider“, sagt Oliver Vitouch, Präsident der Universitätskonferenz (uniko), im Gespräch mit ORF.at





