Kritik an geplanten Änderungen im Musikschulgesetz

Am Donnerstag soll im Landtag das umstrittene Musikschulgesetz beschlossen werden. Mitglieder des Musikschulausschusses der Gewerkschaft Younion kritisieren nun, dass die Frist zwischen der Veröffentlichung des Gesetzesentwurfes und der Sitzung zu kurz gewesen sei. Sie glauben nicht, dass die Landtagsabgeordneten Zeit hatten, sich umfassend mit den bevorstehenden Änderungen auseinanderzusetzen und fordern die Vertagung des Beschlusses.

Seit Monaten brodelt es in der Politik und unter Musikschullehrkräften wegen einer bevorstehenden Gesetzesänderung für die niederösterreichischen Musikschulen





