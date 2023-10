Kritik an der Pflanzung eines Exoten in Garten Tulln

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ÖN-Leser kritisiert die Pflanzung eines Exoten auf der Garten Tulln, der ökologische Wert sei gering bis nicht vorhanden. „Natur im Garten“-Experten verteidigen Amberbaum als „Baum der Zukunft im Parkbereich“.

Dass die Pflanzung eines Amberbaumes auf der Garten Tulln als"wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, den Erhalt der Artenvielfalt und den Umweltschutz" bejubelt wurde, stieß einem NÖN-Leser sauer auf: „Naja, Klimaschutz, da gibt es genug einheimische Bäume, welche dieses Kriterium locker erfüllen, da hätte es keinen Exoten gebraucht. headtopics.com

„Natur im Garten“-Pressesprecher Franz X. Hebenstreit erklärt dazu: „Die NÖ-Umweltbewegung begleitet das UNESCO-Schulprojekt „BGreen Tulln“ an sich, welches die Pflanzungen von 1.000 neuen Bäumen zum Ziel hat, sehr gerne.“ Im Bereich des Garten-Arboretums am Gelände der Garten Tulln werde eine große Vielfalt an Sträuchern und Bäumen für Gärten gezeigt. Der Schwerpunkt liege grundsätzlich bei heimischen bzw. ökologisch wertvollen Arten.

Die sich stark verändernden klimatischen Bedingungen machen es notwendig, auch andere Arten auf ihre Eignung am Standort Tulln zu überprüfen, um auch zukünftig entsprechende Empfehlungen aussprechen zu können. Internationale Versuchspflanzungen würden den Amberbaum als Baum der Zukunft im Parkbereich zeigen. Daher habe dieser seinen berechtigten Platz im Arboretum der Garten Tulln. headtopics.com

