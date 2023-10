Kriegerdenkmal: Frischekur mit neuen Pflanzen und Sträuchern

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

as Umfeld des Kriegerdenkmals in Schrattenberg sieht nun anders aus: Die Gestaltung mit Pflanzen, Sträuchern und Riesel geht auf den Einsatz des Dorferneuerungsverein und der Gemeinde zurück. „Lange schon war die Umgestaltung des Umfeldes um das Kriegerdenkmal in der Wienerstraße im Gespräch“, erzählt Helmut Kaufmann, Obmann des Dorferneuerungsvereins Schrattenberg. „Mit Unterstützung des Dorferneuerungsverein Schrattenberg konnte das Vorhaben nun verwirklicht werden. Es ist damit auch gelungen, das Denkmal entsprechend hervorzuheben!“, freut er sich.

Das Umfeld um das Denkmal wurde neu gestaltet: Die vorhandenen Pflanzen und Sträucher wurden entfernt und durch ein neues Arrangement ersetzt, die verbliebene Freifläche ist nun mit Riesel überdeckt. „Dadurch konnte erreicht werden, dass das Denkmal wieder mehr zum Blickfang wurde“, erklärt Kaufmann. Die Kosten dafür beliefen sich laut Angaben der Gemeinde auf etwa 5.300 Euro. headtopics.com

