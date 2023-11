Krieg in Nahost: Biden fordert erneut „Pause“

Eine Pause bedeutet Zeit, um die Gefangenen herauszuholen“, antwortete Biden bei einer Rede auf einen Zwischenruf, wonach er zu einem sofortigen Waffenstillstand aufrufen solle.Später hieß es aus dem Weißen Haus, dass Biden mit „Gefangenen“ die von der Hamas verschleppten Geiseln meinte. Das Weiße Haus hatte sich bisher geweigert, von einer Waffenruhe zu sprechen, da eine solche nur der Hamas in die Hände spielen würde.

Angesprochen wurde Biden auf das Thema bei einer Wahlkampfveranstaltung in Minnesota, wo ihn eine Frau im Publikum aufforderte, zu einem Waffenstillstand aufzurufen. Die Lage für Israel und auch für die muslimische Welt sei momentan „unglaublich kompliziert“, so Biden. Er habe stets eine Zweistaatenlösung unterstützt. Tatsache sei aber, „dass die Hamas eine terroristische Organisation ist. Eine durch und durch terroristische Organisation.

Bereits Ende vergangener Woche hatten sich die USA für „humanitäre Pausen“ für den Gazastreifen ausgesprochen. „Wir würden humanitäre Pause unterstützen, damit Sachen hineinkommen und Menschen herauskommen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, vor knapp einer Woche.Mit der Öffnung des Grenzübergangs Rafah am Mittwoch konnten unterdessen Hunderte Menschen den Gazastreifen Richtung Ägygpten verlassen. headtopics.com

Es war das erste Mal seit dem 7. Oktober, dass Menschen über den einzigen Grenzübergang, der nicht von Israel kontrolliert wird, ausreisen konnten. Zunächst wurden Verletzte zur Behandlung über die Grenze nach Ägypten gebracht, ägyptische TV-Sender zeigten Bilder von Krankenwagen, die den erstmals für Personen geöffneten Grenzübergang Rafah überquerten.

Ägypten hat ein Feldlazarett in Scheich Suweid eingerichtet, etwa 15 Kilometer von Rafah entfernt. Die schwersten Fälle sollen in Krankenhäuser in der Region Sinai und bis nach Ismailia gebracht werden. 19 Personen der ersten Gruppe sollen in kritischem Zustand sein. Laut der radikalislamischen Hamas wurden mehr als 20.000 Menschen bisher im Gazastreifen verletzt. 1,4 Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben auf der Flucht. headtopics.com

