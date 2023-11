Krieg gegen Hamas – setzt Israel nun Schaum-Bomben ein?

Das Tunnelsystem unter dem Gazastreifen ist eine der größten Herausforderungen für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas. Die verborgenen Gänge der radikalislamischen Palästinenserorganisation seien ein"unterirdischer Albtraum", heißt es in einer neuen Studie der US-Militärakademie West Point.

Um die Blockade des Gazastreifens durch Israel nach der Machtübernahme der Hamas 2007 zu umgehen, begannen die Palästinenser Hunderte von Stollen unter der Grenze zum ägyptischen Sinai zu graben. Sie schmuggelten Menschen, Waren, aber auch Waffen und Munition hinein und heraus."Seit 2014 ist das Ziel der Hamas jedoch, ein Netz von unterirdischen Tunneln zu schaffen, mit denen man sich durch den Gazastreifen bewegen kann", sagt ein israelischer Militärvertreter.

