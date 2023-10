Kranzniederlegungen am Jahrestag des Terroranschlags in Wien

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Regierungsspitze wird am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien vor drei Jahren gedenken.

Beim Gedenken werden auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) anwesend sein, wie am Montag in einer Aussendung angekündigt wurde.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Türkei feiert 100. Jahrestag der StaatsgründungMit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Weiterlesen ⮕

Café Caché: Neues Lokal in Wien FünfhausLisa Machian eröffnet mit ihrem Mann Arnaud Champetier das Café Caché in Wien Fünfhaus. Das Lokal war zuvor als Café Z bekannt und wurde von Christa Ziegelböck geführt. Weiterlesen ⮕

Studie: Hashtag #schleichdiduoaschloch prägt Erinnerung an Terroranschlag in WienForscher der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben analysiert, wie sich die kollektive Erinnerung an den Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 auf Twitter gebildet hat. Dabei zeigten sich vor allem positive Narrative der Gemeinschaft und des Gedenkens an die Opfer. Weiterlesen ⮕

Thiem feiert nach Wien-Aus zweiten Sieg in FolgeDominic Thiem schlägt Christopher O'Connell, gewinnt das Quali-Finale und zieht in den Hauptbewerb von Paris Bercy ein. Weiterlesen ⮕

Tennis in Wien: In der Königsklasse der heimischen Sport-EventsTennis in der Stadthalle boomt, es braucht nicht einmal mehr Siege von Dominic Thiem. Der Vergleich mit den Hahnenkammrennen und der Formel 1 in Spielberg hinkt keineswegs. Weiterlesen ⮕