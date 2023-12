Krankenschwester begleitet Freundin auf ihrem letzten Weg

Krankenschwester Claudia Muther hat ihre Freundin Steffi auf ihrem letzten Weg begleitet. Ein berührendes gemeinsames Gespräch mit Alex, dem Mann der Verstorbenen, der mit den beiden Kindern seine an Krebs erkrankte Frau viel zu früh verabschieden musste. Das vergangene Jahr war für Claudia Muther besonders schwierig.

Die diplomierte Krankenschwester, die sich auf die Palliativpflege spezialisiert hat, kümmerte sich intensiv um ihre enge Freundin Stefanie, und betreute sie die letzten Monate, die ihr noch auf dieser Welt vergönnt waren. Im Gespräch mit VOL.AT spricht außerdem ihr Mann Alex, der gemeinsam mit den Kindern den Verlust zu verkraften hat, über die Zeit des schwierigen Abschieds in ihrem gemeinsamen Zuhause. Bis die schreckliche Krankheit seine Frau und die geliebte Mutter der beiden Kleinen aus dem Leben gerissen hat. Die heimtückische Krankheit kehrt zurück Ende Oktober fand der Leidensweg von Steffi sein Ende. Nach der Diagnose Brustkrebs kämpfte sich die mitten in der Blüte ihres Lebens stehende Frau zurück ins Lebe





