Kräftiger Regen im Anmarsch - Schneefallgrenze sinkt

Kräftiger Föhn greift am Donnerstag in der Früh und am Vormittag vorübergehend in einige Täler durch und sorgt noch für meist trockene Verhältnisse und ein paar Aufhellungen. Gegen Mittag bricht der Föhn zusammen und von der Schweiz her breitet sich kräftiger Regen auf ganz Vorarlberg aus. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs rund 2000 auf 1500 Meter.

Blick auf das Wetterradar self all Open preferences. Die Nacht auf Freitag Ab dem Abend werden Regen- und Schneefall vorübergehend schwächer, im Rheintal sind auch ein paar Auflockerungen und längere trockene Phasen denkbar. In den Frühstunden nimmt die Schauerneigung wieder zu, die Schneefallgrenze sinkt auf rund 800 Meter, in höheren Tälern wird es winterlich. Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad.

self all Open preferences. Wetter am Freitag Wetterbesserung: Regen- und Schneeschauer (Schneefallgrenze um 900 Meter) ziehen sich ins Bergland zurück und klingen ab, nachfolgend lockern die Wolken auf. Der Nachmittag dürfte überall schon trocken und recht sonnig sein. Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad, Höchstwerte: 6 bis 11 Grad. headtopics.com

Vorschau auf Samstag und Sonntag Es wird am Samstag erneut föhnig. Nach einem sonnigen Vormittag trübt sich der Himmel in der zweiten Tageshälfte rasch ein, nachfolgend kommt Regen auf. Tiefstwerte: -2 bis +4 Grad, Höchstwerte: 10 bis 15 Grad.

Mit einer strammen Westströmung bleibt das Wetter am Sonntag wechselhaft, zeitweise windig und eher mild für die Jahreszeit. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 2000 Meter. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, Höchstwerte: 11 bis 15 Grad. headtopics.com

Das Wetter in Ihrer GemeindeRegnerischer Dienstag in Vorarlberg mit dichten Wolken und leichtem Regen. Am Mittwoch überwiegend sonnig, aber hohe Wolken können den Sonnenschein am Nachmittag verdecken. Am Donnerstag starker Föhn und kräftiger Regen. Weiterlesen ⮕

Kärnten und Osttirol: Das große Bangen vor dem großen RegenDer Regenschwerpunkt konzentrierte sich in der Nacht vor allem auf Tirol. Die Gefahr im Süden des Landes ist nicht gebannt. Weiterlesen ⮕

Regen, Sturm, Schnee:Land Kärnten bereitet sich für Verschärfung der Lage vorNach ruhigerem Mittwoch könnten weitere starke Regenfälle die Situation am Donnerstag deutlich verschärfen. Für die Nacht auf Freitag gibt es eine Sturmwarnung. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-ArbeitssiegDrei Tore in vier Minuten – Österreich steht nach dem neuerlichen Sieg vor dem Klassenerhalt in der Liga A. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Frauen besiegen Portugal: Ein wichtiges 2:1 bei Sturm und Regen:Das Fuhrmann-Team bleibt damit in der Nations League auf Weltklasse-Kurs. Man hält Portugal nach zwei Siegen in der Gruppe auf Abstand. Beim 2:1-Auswärtssieg bei teils strömendem Regen zeigte... Weiterlesen ⮕

Hochwasser und Warnungen:Sturm „Ciarán“ bedroht auch England und FrankreichDas Sturmtief sorgte bereits für heftigen Regen in Nordirland und Irland. In Frankreich werden Sturmböen von bis zu 170 km/h erwartet. Weiterlesen ⮕