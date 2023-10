Korneuburg gewinnt 5:0 gegen Marchegg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er SC Korneuburg hatte mit dem ersatzgeschwächten SC Marchegg keine Probleme. Am Ende stand's 5:0, obwohl man noch massig Chancen und einen Elfmeter liegen ließ.

Seine Jungs begannen zielstrebig. Julian Küssler lief schon in Minute vier mustergültig auf den kurzen Pfosten durch und nickte eine Flanke ins Netz.Nach 22 Minuten war die Partie für Marc Ortner zu Ende. Der Zentrumsspieler brach sich das Nasenbein, er wurde durch Paul Roschitz ersetzt. Ob der frühere Marchfeld-Kicker im Herbst noch einmal spielen kann, ist derzeit nicht sicher.

Korneuburg ließ sich von dem Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen und kam vor der Pause durch einen Doppelschlag noch zur 3:0-Führung. Armin Mujakic drehte einen Freistoß über die Mauer (35.), Thomas Weissinger im Marchegg-Tor hat keine Chance. Küssler schnürte acht Minuten später seinen Doppelpack, diesmal tauchte er an der zweiten Stange auf. Dort köpfte er eine Mujakic-Flanke ein. Der Schlusspunkt der ersten Halbzeit. headtopics.com

Den Schlusspunkt setzte Furkan Kaya, einer des zur Pause eingewechselten Quartetts. Er wurde links freigespielt und hatte aus kurzer Distanz keine Mühe. SCM-Obmann Torsten Chladek schlug in die selbe Kerbe wie Schalkhammer: „Wegen Verletzungen, Urlauben und Beruf haben neun Spieler gefehlt, deshalb haben viele von der Reserve aushelfen müssen. Vor dem Spiel habe ich das Schlimmste befürchtet, aber mit dem 0:5 können wir gut leben. Aber es war natürlich eine einseitige Sache, wir haben in 90 Minuten nur eine Torchance gehabt. Positiv: Wir haben das Ergebnis in Grenzen halten können.“0:1 (4.) Küssler, 0:2 (35.

