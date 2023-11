Konzert in Thalheim brachte 6.500 Euro für St. Anna Kinderspital

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Spendenübergabe der Landjugend Kapelln, von links: Bürgermeister Alois Vogl, Kilian Vogl, Jim Edinberg, Maria Sodek, Wolfgang Kram und Samuel Vogl. Christian Henzl, Martina Kram und Bürgermeister Alois Vogl (von links) sammelten in der Pause Spendengelder.

ereits zum vierten Mal trat Wolfgang Kram mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Schloss Thalheim auf, um für die Krebsforschung am St. Anna Kinderspital in Wien Spenden zu sammeln. Kapellns Bürgermeister Alois Vogl (ÖVP) konnte neben den Musikerinnen und Musikern in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Abgeordnete zum NÖ Landtag Doris Schmidl, Bezirkshauptmann Josef Kronister, Bezirkshauptmann a. D. Josef Sodar, Militärkommandant von Wien Brigadier Kurt Wagner, Stadträtin Gabriele Vavra aus St. headtopics.com

Besonderen Dank sprach Vogl den Schlossbesitzern, der Familie Soldatenko, für die kostenlose Überlassung des Festsaales und des Blüthner-Konzertflügels aus, wodurch die Benefizveranstaltung erst möglich geworden sei.

Erst nach zwei Zugaben „Kriminal-Tango“ und „Sag zum Abschied leise Servus“, die die Sänger im Quartett vortrugen, wurden die Musikerinnen und Musiker vom begeisterten Publikum entlassen. Gemeinsam mit dem schon vor der Veranstaltung eröffneten Spendenkonto konnten mit der Spendensammlung in der Pause des Konzerts 6.500 Euro für das Forschungslabor der St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt werden, die Landjugend Kapelln übergab eine Spende von 250 Euro. headtopics.com

