Konzert: Buntes Programm in der Fachschule Warth

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

inen Tag vor dem Nationalfeiertag spielte in Warth die Trachtenkapelle Haßbach-Penk-Altendorf das große Festkonzert im Saal der Fachschule. Unterstützt wurden die Musikantinnen und Musikanten aus der Region dabei vom Gastchor „Herzschlagmelodie“.

Unter die zahlreichen Gäste mischten sich die Bürgermeisterinnen Michaela Walla und Ulrike Trybus, die Vizebürgermeister Peter Liebentritt, Thomas Zierhofer und Bernd Heel, Pfarrer Stanislaw Skorzybut aus Haßbach sowie Grafenbachs Pater Philemon Dollinger, der Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Neunkirchen-Wr. Neustadt Ernst Osterbauer und viele mehr. headtopics.com

Herbstliches Konzert zum NationalfeiertagAm 26. Oktober lud die Trachtenmusikkapelle Sonntagberg zum alljährlichen Herbstkonzert in die Festhalle Rosenau. Unter dem Motto „Let us entertain you!“ unterhielten sie Jung und Alt. Weiterlesen ⮕

Konzert in Thalheim brachte 6.500 Euro für St. Anna KinderspitalBereits zum vierten Mal trat Wolfgang Kram mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Schloss Thalheim auf, um für die Krebsforschung am St. Anna Kinderspital in Wien Spenden zu sammeln. Weiterlesen ⮕

Königstetten: Junge Musiker auf der BühneEin abwechslungsreiches Konzert wurde von der Jugendkapelle und den Young BANDits geboten. Weiterlesen ⮕

Vergnügliches, vielfarbiges HerbstkonzertDas Konzert des Musikvereins St. Peter in der Au begeisterte mit einem fein gegliederten Programm, das das Publikum von der „Grande Fanfare“ bis zu „Bruce Springsteen in concert“ führte. Weiterlesen ⮕

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕

Erste große Neuschnee-Mengen auf den Bergen, Wetterkapriolen in Tirol halten anSkigebiete wie Hintertux, Ischgl oder St. Anton jubeln über Schnee, während die tieferen Lagen mit teils großen Regenmengen zu kämpfen haben. Die Wetterschleife aus Föhn, Regen und Kälte wiederholt sich diese Woche voraussichtlich noch zwei Mal. Weiterlesen ⮕