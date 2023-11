Kontrabass und Trompete gepaart mit Wortwitz in der Bühne Purkersdorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ereits zum dritten Mal spielen Georg Breinschmid und Thomas Gansch gemeinsam in der Bühne Purkersdorf. „Das Schicksal hat uns in Form eines gemeinsamen Freundes in den 90ern zusammengeführt. Seit etwa 1997 musizieren wir gemeinsam“, erzählen Thomas Gansch und Georg Breinschmid über den Beginn ihrer Zusammenarbeit. Ihre Musik werden die beiden Instrumentalisten am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf präsentieren. Thomas Gansch spielt Trompete, Georg Breinschmid Kontrabass – eine ungewöhnliche Mischung.

Besonders macht den Mix der beiden vor allem die klassische Ausbildung. „Denn eigentlich hatte meine Familie für mich eine Karriere im Orchester vorgesehen, meine Ziele waren aber andere. Nach sechs Jahren im Konzertfach-Studium ließ ich es sein und beschäftigte mich erstmal hauptsächlich mit Jazz“, berichtet Georg Breinschmid. Auch eine in weiten Bereichen deckungsgleiche Weltsicht, die sich in einer speziellen Art des Humors manifestiert, kommt dem Duo zugute. headtopics.com

Beim kommenden Auftritt in der Bühne darf sich das Publikum jedenfalls neben dem weiten musikalischen Spektrum vor allem auf „ein Kaleidoskop aus virtuosem Wort- und Wahnwitz freuen“.

Sportfreunde Purkersdorf wanderten durch den WaldBereits zum dritten Mal organisierten die Sportfreunde Purkersdorf gemeinsam mit dem Naturpark Purkersdorf den Fitmarsch am Nationalfeiertag. Weiterlesen ⮕

Die Helferin beim schwierigsten Abschied in der Region PurkersdorfJutta Heissig sieht sich als Unterstützerin der Angehörigen bei allen Fragen rund um Beerdigungen von lieben Angehörigen. Weiterlesen ⮕

Königstetten: Junge Musiker auf der BühneEin abwechslungsreiches Konzert wurde von der Jugendkapelle und den Young BANDits geboten. Weiterlesen ⮕

„Oversexed & Underfucked“: Theaterstück behandelt mit Humor das Thema Lust-VerlustSchrille Bühne für Intimität: Das Stück „Oversexed & Underfucked“ ist ein lustiger Ausflug ins ganz Private im Öffentlichen. Weiterlesen ⮕

Bluatschink bot beste Unterhaltung im SchlosstheaterEtwas verwirrt waren doch einige Besucher im Schlosstheater Weitra, die sich Karten für „Der Schöne und das Biest“ besorgt hatten. Bis vorige Woche spielte die Bühne Weitra hier noch das Märchen „Die Schöne und das Biest“. Weiterlesen ⮕

Seit mehr als 100 Jahren:Die Theatergruppe Deutsch Goritz spielt für Familien in NotIm November heißt es in Deutsch Goritz wieder „Bühne frei“. Die Theatergruppe führt an fünf Terminen eine Komödie auf. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Weiterlesen ⮕