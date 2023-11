König Charles fährt zur Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai

III. wird an der diesjährigen Weltklimakonferenz COP 28 in Dubai teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. Der passionierte Klimaschützer wird demnach eine Rede zur Eröffnung der von 30. November bis 12. Dezember dauernden Konferenz halten.

„Seine Majestät glaubt, dass jeder eine Rolle zu spielen hat im Kampf gegen die komplexeste Herausforderung für die Umwelt, mit der die Welt konfrontiert ist“, hieß es in der Mitteilung. Die einzigartige Fähigkeit des Königs, Menschen zusammenzubringen, habe sich als mächtiges Instrument erwiesen, um Lösungen zu finden und Menschen und Organisationen überall auf der Welt und in allen Bereichen zu inspirieren.

