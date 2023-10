Kommunalpolitisches Urgestein :Handschlagqualität und Reden als Garanten für gute Kommunalpolitik

Geht es nach Udo Jürgens, fängt das Leben erst mit 66 Jahren an. Das trifft zu einem gewissen Teil auch für Peter Iraschko, SPÖ-Urgestein aus Eisenerz, zu. Nach seinem Rücktritt als 2. Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Eisenerz, zieht er mit seinem Rückzug aus der ersten Reihe der Kommunalpolitik einen Schlussstrich unter „dieses wichtige Kapitel in meinem Leben“ und beginnt den Lebensabschnitt „Mehr Freizeit zu haben“.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Tiroler Polit-Urgestein Helmut Kritzinger (95) verstorbenHelmut Kritzinger war ein Urgestein der Tiroler Politik-Geschichte. Am Samstagabend ist der gebürtige Südtiroler und langjährige Obmann des Tiroler ÖVP-Seniorenbundes im Alter von 95 Jahren verstorben. Weiterlesen ⮕

Alcaraz: Eine große Zukunft trotz VerletzungDer spanische Tennisprofi Alcaraz, aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste, wird trotz Verletzung als Tennislehrer tätig sein. Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus. Weiterlesen ⮕

Gegen Hartberg muss der erste Saisonsieg von Austria Lustenau Wirklichkeit werdenDer SC Austria Lustenau ist gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) Weiterlesen ⮕

Erste Liga-Saisonpleite für Sturm - Heim-0:1 gegen AustriaSturm Graz hat am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer verlor daheim gegen die Wiener Austria 0:1 und liegt damit nur noch einen Punkt vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der bereits am Samstag gegen Altach 3:0 gewann. Weiterlesen ⮕

Erste Saisonniederlage für Sturm Graz in der BundesligaDie Wiener Austria hat dem Spitzenreiter der Bundesliga, Sturm Graz, die erste nationale Saisonniederlage zugefügt. Weiterlesen ⮕

Österreichs Footballer sind EuropameisterEin 28:0 gegen Finnland besiegelte das erste rot-weiß-rote EM-Gold. Weiterlesen ⮕