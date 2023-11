Kommt ihr heil durch? Das große Halloween-Quiz mit 15 geist-reichen Fragen

Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 15 fürchterlichen Fragen zum Opfer?Wo kommt der ganze Spuk rund um Halloween eigentlich her? Und seid ihr Experten, wenn es um Gruselfilme geht? Das und mehr würden wir unheimlich gerne wissen.den Sänger des „This is Halloween"-Liedes❓ Noch mehr Quiz-Spaß gefällig?

Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 15 fürchterlichen Fragen zum Opfer?Wo kommt der ganze Spuk rund um Halloween eigentlich her? Und seid ihr Experten, wenn es um Gruselfilme geht? Das und mehr würden wir unheimlich gerne wissen.den Sänger des „This is Halloween"-Liedes❓ Noch mehr Quiz-Spaß gefällig?

Halloween im Reihenhaus:Pestdoktor und Nebelmaschine: In Krieglach wird Halloween im kleinen Rahmen groß gefeiertVor Allerheiligen wird es in weiten Teilen des Mürztals gruselig: Halloween hat sich auch in der Region etabliert. Insbesondere in Krieglach, wo eine ganze Siedlungsgemeinschaft zusammen feiert. Weiterlesen ⮕

Diese Halloween-Kostüme lehren uns jetzt das GruselnHexen und Vampire waren gestern. 2023 verkleiden wir uns mit viel Augenzwinkern als richtige 'gruselige' Gestallten aus Film und Popkultur. Weiterlesen ⮕

Halloween :Warum das Fest des Gruselns so viele in seinen Bann ziehtHalloween gehört zum Feierkalender – auch in Österreich. Psychiater Robert Queissner erklärt, was das mit negativer Emotionen und deren Bewältigung zu tun hat. Weiterlesen ⮕

Gruselspaß: Das sind die besten Halloween-Kostüme 2023Sie suchen noch nach einer Verkleidung für Halloween? Lassen Sie sich von den Kostümideen der Redaktion inspireren. Weiterlesen ⮕

Grub weiß die „Perle Anna“ zu schätzenNicole Fendesack und das Enseble Lampenfiba präsentieren das Stück im Feuerwehrhaus Grub. Weiterlesen ⮕

Fredi Jirkal kommt nach ZwentendorfEiner der Publikumslieblinge vom Zwentendorfer Publikum ist Fredi Jirkal. Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr, ist es wieder so weit, Fredi Jirkal kommt nach Zwentendorf. Der Vollbluthumorist bringt die „Geschichten, die das Leben schreibt“ auf die Bühne, großartig, ungezwungen und mit irrsinniger Spielfreude erzählt. Er bleibt durchwegs authentisch und überzeugt mit seiner erfrischenden, sympathischen Art und seinen ebensolchen Programmen. Weiterlesen ⮕