Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung

Abscheidung und -Speicherung, bezeichnet ein aufwendiges technisches Verfahren, mit dem Kohlendioxid (CO-Emissionen, etwa in Kohle- oder Gaskraftwerken, in der Öl- und Stahlindustrie oder in Zementwerken, gefiltert, aufbereitet und zu einer unterirdischen Speicherstätte transportiert wird. Dort wird es langfristig eingelagert.wird von anderen Abgasen und Verschmutzungen gereinigt. Das gasförmige Kohlendioxid wird auf unter 31 Grad gekühlt und unter Druck verflüssigt.

Dadurch entsteht eine farblose Flüssigkeit mit einer vergleichbaren Dichte von Wasser. Diese wird per Schiff, Lkw, Bahn oder Pipeline zur endgültigen Lagerstätte gebracht. Das muss eine gasdichte geologische Formation sein, wie saline Aquifere (poröse salzwasserführende Gesteinsschichten an Land oder unter dem Meeresgrund), ausgebeutete Erdöl- und Erdgasfelder oder Kohleflöze.Leere Öl- oder Gasfelder gelten als sicher; Expert:innen schätzen, dass im Zeitraum von 1.000 Jahren mindestens 99 Prozent der eingelagerten CO-Mengen verbleibe





