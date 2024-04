Knochen von vermisstem Jungen gefunden: Erschreckende Details über Großvater enthüllt

Fast ein Jahr suchten die Behörden Émile, kürzlich wurden Knochen von ihm gefunden. Jetzt wurde Erschreckendes über seinen Opa bekannt.Am Nachmittag des 8. Juli, an dem der kleine Émile verschwand, passten seine Großeltern auf ihn auf. Dass sie deshalb wichtige Personen in den Ermittlungen sind, überrascht nicht. Wie französische Medien berichten, ist das aber nicht der einzige Grund, weshalb Émiles Großvater Philippe V. interessant ist.

Seit den 1990er-Jahren hat sich der Mann, der Priester werden wollte, bevor er sich in seine zukünftige Frau verliebte, der Religionsgemeinschaft von Riaumont im Pas-de-Calais angenähert. Er arbeitete in den 90er-Jahren als Betreuer im Bubeninternat der Gemeinschaft. Zwei Jahrzehnte später, zwischen 2014 und 2017, gingen bei der Justiz mehrere Klagen von ehemaligen Schülern von Riaumont ein. Einige berichten von Misshandlungen durch erwachsene Ordensleute oder Laie

