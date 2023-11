Knapp 50 Tote durch Israel-Attacke in Nord-Gaza

Erste Ausländer verlassen Gaza über Grenzübergang Die israelische Armee teilte mit, Ziel des Angriffs auf Jabalia seien Hamas-Stellungen gewesen, ein Hamas-Kommandant sei unter den Toten. Nach Angaben der radikalislamischen Hamas kamen bei den Angriff auch sieben der von ihr aus Israel verschleppten Geiseln ums Leben.

Israel hatte eigenen Angaben zufolge am Dienstag ein großes Tunnelsystem unter dem dicht besiedelten Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Palästinensergebiets bombardiert. Dabei seien der führende Hamas-Vertreter Ibrahim Biari und zahlreiche weitere Kämpfer der den Gazastreifen beherrschenden Palästinenserorganisation getötet worden.

Laut Hamas auch Geiseln unter den Toten Nach Hamas-Angaben wurden bei dem Angriff mindestens 50 Menschen getötet und 150 weitere verletzt. In einem Video der Nachrichtenagentur AFP ist zu sehen, dass mindestens 47 Tote aus den Trümmern geborgen wurden. Die Hamas erklärte später, unter den Todesopfern seien auch sieben der von ihr aus Israel verschleppten Geiseln, drei von ihnen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

Saudi-Arabien verurteilte die israelische Bombardierung"auf das Schärfste" und prangerte die"unmenschlichen Angriffe" auf das Flüchtlingslager"durch die israelischen Besatzungstruppen" an. In Jabalia sind nach Angaben des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mehr als 116.000 Menschen als Flüchtlinge registriert.

Reaktion auf Hamas-Angriff mit 1.400 Toten Am 7. Oktober hatte die Hamas einen groß angelegten Angriff auf Israel gestartet, bei dem rund 1.400 Menschen getötet wurden, darunter viele Frauen, Kinder und ältere Menschen. Mindestens 240 Menschen wurden aus Israel von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen verschleppt. Durch Israels Vergeltungsschläge im Gazastreifen wurden nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums bisher 8. headtopics.com

