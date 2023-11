Klosterneuburgs Leopoldi Bar-Chef: „Will mich mehr der Familie widmen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ine Ikone der Klosterneuburger Lokalszene schmeißt das Handtuch. Bernd Wiechenthaler sucht einen Nachfolger. „Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Inhaber. Ich will mich jetzt mehr meinen zwei Kindern und meiner Frau widmen“, so der Beweggrund für Bernd Wiechenthaler, Chef der Leopoldi Bar am Kardinal Piffl-Platz, einen Nachfolger zu suchen.

Der binnen kurzer Zeit schon zur Klosterneuburger Institution gewordenen Bar-Chef hat diesen Entschluss schon seit längerer Zeit gefasst. Jetzt will er ihn umsetzen. „Dieser Beruf ist ja nicht unbedingt familienfreundlich: fast keine Urlaube, kein Wochenende, arbeiten bis spät in die Nacht. “ headtopics.com

Das Lokal gibts seit 1987, Wiechenthaler steht seit 2012 als alleiniger Verantwortlicher hinter der Schank. Er ist ein Wirt mit Leib und Seele, der ideale Repräsentant seines Lokals. Aber: „Die Begeisterung lässt in den Jahren langsam nach. Diese Arbeit macht schon Spaß, aber die Gegenpole sind zu streng. Ich schau einmal, dass ich die Übergabe ordnungsgemäß über die Bühne bringe.

Bernd Wiechenthaler ist gelernter Einzelhandelskaufmann und war vor seiner Berufung als Lokal-Chef in der Telekommunikationsbranche tätig. Nach der Übergabe des Lokals will er sich einen „normalen“ Job suchen. „Es ist eben so, dass mir im Laufe der Zeit meine Familie wichtiger geworden ist.“ Das kleinere seiner zwei Kinder kommt jetzt in die Schule: „Ich will das jetzt voll miterleben.“ headtopics.com

