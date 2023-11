Klosterneuburger Dukes siegen auch in Fürstenfeld

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ach kurzen Startschwierigkeiten feiern die Klosterneuburger den nächsten klaren Erfolg.

„Fürstenfeld hat heuer eine komplett andere Mannschaft als letztes Jahr. Fast alle Spieler sind neu dazugekommen. Wir fahren nach Fürstenfeld und wollen unser Spiel spielen. Aggressiv in der Defensive und in der Offensive, so wie in den Spielen zuletzt“, so lautete die von Dukes-Coach Damir Zeleznik vorgegebene Marschroute im Spiel der ungeschlagenen Tabellenführer aus Klosterneuburg, gegen die sieglosen Schlusslichter aus Fürstenfeld.

Im ersten Viertel spiegelte sich die Tabellensituation aber nicht auf dem Spielfeld wieder. In den ersten Minuten kämpften beide Teams mit dem offensiven Rhythmus. Fürstenfeld musste sich erst auf die gewohnte bissige Defensive der Dukes einstellen. Die Klosterneuburger wiederum generierten zwar gute freie Würfe, doch besonders von jenseits der Dreipunktelinie fanden diese einfach nicht den Weg in den Korb (1/9, 11%). headtopics.com

