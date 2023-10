Klimaziele von Paris werden verfehlt

Einen Monat vor dem Start der 28. UN-Klimakonferenz hat ein breit getragener Abgesang auf einen Teil der Pariser Klimaziele eingesetzt. Das vor acht Jahren unter Standing Ovations von allen Staaten verabschiedete Abkommen, wonach die Klimaerwärmung die Schwelle von 1,5 Grad Celsius möglichst nicht überschreiten soll, wird verfehlt werden. Das ist inzwischen mehr als offensichtlich.

