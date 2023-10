Klimawandel beeinflusst die Wälder in Niederösterreich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

limatische Veränderungen wirken sich auf Niederösterreichs Ökosysteme aus — so auch auf den Wald. Um Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer auf die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Gründe vorzubereiten, bietet der Verein Landimpulse einen Grundkurs an.

Niederösterreich ist zu mehr als einem Drittel mit Wald bedeckt und obwohl Borkenkäfer, Stürme und Eis den Pflanzen zu schaffen machen, wächst der heimische Forst weiter. Dennoch werden — besonders in niedrigeren Lagen — die vom Klimawandel befeuerten Schäden künftig zu immer größeren Problemen führen. Bereits jetzt sind Veränderungen bemerkbar, wie die Waldinventur des Bundesforschungszentrums für Wald zeigt. headtopics.com

Knapp 80 Prozent der österreichischen Wälder werden von Privatpersonen betreut. Die Hälfte der Flächen ist wiederum im Besitz von sogenannte Kleinwaldbesitzerinnen und-Besitzern. Zu dieser Gruppe zählen neben Hofaussteigerinnen oder landwirtschaftsferne Waldeigentümer auch die sogenannten Kleinstwaldbesitzerinnen und Besitzer, die weniger als 2 Hektar Wald bewirtschaften und die Mehrheit der Kleinwaldbesitzenden ausmachen.

Darüber hinaus kann der richtige Einsatz der Motorsäge in einem gesicherten Umfeld erlernt werden. In den letzten beiden Modulen des Kurses werden Arbeitstechniken im Umgang mit Schwachholz und Starkholz erprobt. headtopics.com

Die forstliche Grundausbildung findet ab 16. Dezember in Edelhof bei Zwettl statt. Anmelden können sich alle interessierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bis zum 14. November unter der folgenden Nummer: +43 2272 61 157.

