Klimaticket wird ab 27. November digital

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ktuell 262.000 Nutzer und Nutzerinnen des Klimatickets können österreichweit alle Öffis nutzen. Nun bekommen diese einen per Umfrage geäußerten Wunsch erfüllt: Ab 27.

Um dieses zu erhalten, installiert man die App von ÖBB, Westbahn oder Wiener Linien auf dem Smartphone und ruft dort das Klimaticket ab. Danach Daten wie Kartennummer und Geburtsdatum eingegeben und schon erscheint das Klimaticket in der App und kann bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte hergezeigt werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischen Verkehrsverbünde sollen laufend dazukommen.

Man habe sichergestellt, dass das Ticket in allen öffentlichen Verkehrsmittel kontrolliert werden kann und andererseits Anforderungen für die erforderliche Sicherheit vor Missbrauch erfüllt werden. Und es wird von jedem der mehr als 100 Verkehrsbetreiber in Österreich akzeptiert. Gewessler will mit der digitalen Möglichkeit noch mehr Menschen für den Umstieg auf die klimafreundliche Mobilität begeistern und damit den Klimazielen näher kommen. headtopics.com

Klimaticket erhält endlich lang gewünschte Funktion25 Monate nach dem Start kann das Klimaticket nun auch digital angezeigt werden. Das Herzeigen der Karte entfällt also. Weiterlesen ⮕

Das Klimaticket wird digital: Welche Apps kompatibel sindAb Ende November kann österreichweit bei jeder Fahrt statt der herkömmlichen Karte das digitale Klimaticket in der App hergezeigt werden. Weiterlesen ⮕

Cup-Aus & Heimdebakel: „Sind aktuell von der Rolle“Im Meistercup stolperte Dobersberg über Eintracht Pulkautal, in der Liga gab's eine 1:6-Klatsche gegen St. Bernhard. Letzte Aufgabe im Herbst ist Rehberg. Die Devise? „Verlieren verboten!“ Weiterlesen ⮕

Advent auf Gut Aiderbichl beginnt am 10. NovemberAuch heuer verwandelt sich Gut Aiderbichl in Henndorf zur Adventzeit wieder zur größten Lebendkrippe Europas. Ab 10. November sogar schon ... Weiterlesen ⮕

Ab 1. November:Winterreifenpflicht tritt wieder in KraftMit 1. November gilt in Österreich für Autofahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe von bis zu 5.000 Euro. Weiterlesen ⮕

Fleischerei Bauer schließt Geschäft in HeidenreichsteinIm November 2021 hatte Jürgen Bauer die Fleischerei Edinger in der Burgstadt übernommen. Am 18. November sperrt er das Geschäft ein letztes Mal zu. Weiterlesen ⮕