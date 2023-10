Klimakleber blockiert Straßen in Attnang-Puchheim

Anwohnerin: "Die loss i doch olle kleben, bis erna z'bled wird"Online seit heute, 10:37 UhrMit etwas zu viel Klebstoff haben am Montagfrüh Klimakleber in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) zwei Straßen blockiert, zeitgleich kam es auch zu einer Protestaktion in St. Pölten.

Die Klimakleber haben sich Montagvormittag in Attnang-Puchheim gleich an zwei Stellen auf die Fahrbahn geklebt. Die Klebeaktion hat binnen kurzer Zeit ein großes Verkehrschaos zur Folge gehabt, dass auch die Feuerwehr zur Verkehrsregelung angefordert wurde, ebenso wie ein Großaufgebot an Polizeikräften.

Eine Klimakleberin dabei mit soviel Klebstoff, dass das Loslösen eine aufwendige und kurzzeitig schmerzhafte Aktion darstellte. Gleich mehrere Dosen Spezial-Klebstoffentferner kamen zum Einsatz. "Die loss i doch olle kleben, bis erna z'bled wird", forderte eine Passantin und Anwohnerin, die Polizei konnte dieser Forderung aufgrund des im Frühverkehr mittlerweile herrschenden Chaos mit kilometerlangen Staus in allen Richtungen nicht nachkommen. headtopics.com

"An zwei Kreuzungen in Attnang-Puchheim brachten Protestierende den morgendlichen Verkehr ebenfalls friedlich zum Erliegen und richteten ihren Appell erneut an die Regierung", begründet die Letzte Generation Österreich auf X (vormals Twitter) ihre Protestaktion.

