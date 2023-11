Klimaklage von Kindern und Jugendlichen geht in die nächste Runde

Im Sommer sind zwölf Kinder und Jugendliche mit ihrer Klimaklage aus formellen Gründen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gescheitert, nun wollen es sieben erneut wissen. Sie sehen ihre Kinderrechte und Zukunft durch fehlende Maßnahmen für den Klimaschutz gefährdet. Die Klimaklage geht jetzt in die nächste Runde. Am Freitag wurde ein neuer, abgeänderter Antrag beim Höchstgericht eingereicht, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Die 15-jährige Smilla hatte bereits im Februar 2023 auf Grundlage ihrer Kinderrechte geklagt, im Juli wurde die Klage vom VfGH zurückgewiesen. „Ich habe Angst. Angst vor einer Zukunft, die nicht mehr lebenswert ist“, sagte sie am Montag. Der vergangene Sommer hat mit Hochwasser, Naturkatastrophen und hohen Temperaturen die Auswirkungen der Klimakrise gezeigt. Seit 2011 sind Kinderrechte in Österreich in der Verfassung verankert





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neustart für Klimaklage: „Fridays“ fordern Höchstrichter noch einmal herausKlimaklage scheiterte an formaler Hürde. VfGH werde sich bewegen müssen, sagt Experte Bezemek. Zuletzt gab es positive Signale.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 28,125 Weiterlesen »

Freie Schulen blitzen vor VfGH ab - und versuchen es erneutEine Waldorfschule hat wegen Schlechterstellung gegenüber konfessionelle Privatschulen Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingebracht. Zwei andere Einrichtungen wollen zum...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 28,125 Weiterlesen »

'Kampfbereitschaft hoch': Metaller gehen in Runde Fünf der LohnverhandlungenNach Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn setzen sich heute beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 28,125 Weiterlesen »

5. Runde unterbrochen - Auf Montag vertagtDas Tauziehen um den Kollektivvertrag 2024 für die Metalltechnische Industrie geht in die sechste Runde. Auch heute konnten sich die Sozialpartner nach gut sechs Stunden nicht einigen, am kommenden Montag wird nun weiter verhandelt.

Herkunft: noen_online - 🏆 18. / 22,5 Weiterlesen »

Harte Metaller-Verhandlungen – fünfte Runde vertagtDie fünfte Verhandlungsrunde für die Metalltechnische Industrie wurde am Donnerstagabend vorübergehend unterbrochen und auf Montag vertagt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Metaller-Lohnverhandlungen: Die letzte Runde?Die Metaller drohen mit Streik. Warum die Gewerkschaft nicht zurückkann

Herkunft: falter_at - 🏆 3. / 60,984 Weiterlesen »