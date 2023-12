Klimakatastrophe und die ÖVP-Nebelgranate

Nichts gefährdet unseren Wohlstand mehr als ein Nicht-Reagieren auf die Klimakatastrophe. Wie viele andere habe ich letzten Sonntag „Im Zentrum“ angeschaut. Und wie viele andere war ich völlig entsetzt. Gut, zugegeben, es war mir ab dem Moment, an dem ich las, dass die ÖVP-Nebelgranate Laura Sachslehner in der Runde sitzen würde, sonnenklar, dass es ziemlich dumm werden würde. Aber WIE dumm, das wusste ich vorher auch nicht.

Es war beeindruckend: Sachslehner argumentierte nicht nur beeindruckend faktenbefreit und populistisch (aber das dafür in sehr beeindruckenden Formulierungen), sie wirkte, als ob sie sich sogar aktiv vor wissenschaftlich belegbaren Fakten wegduckt





