Klimaaktion vor dem Weltcuprennen in Sölden

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ haben den Ski-Weltcup am Sonntag dafür genützt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Die Hochgebirgsstraße auf den Rettenbachgletscher war gegen neun Uhr – eine Stunde vor dem geplanten Start des Männer-Rennens – im unteren Bereich (Kehre 3) für kurze Zeit blockiert, wie das Weltcup-Organisationskomitee bestätigte. Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen, und habe die Klebeaktion der drei Personen rasch beendet, hieß es. (APA)

Gut-Behrami gewinnt Sölden-Riesentorlauf vor BrignoneDie Schweizerin siegt zum Auftakt der Weltcupsaison auf dem Söldener Rettenbachgletscher dank Laufbestzeit im zweiten Durchgang mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica... Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

Früher Saisonstart und Rennkalender: Diskussionen vor dem Skiweltcup in SöldenAm Wochenende beginnt der Skiweltcup in Sölden mit den Riesentorläufen der Damen und Herren. Vorab gab es heftige Diskussionen über den frühen Saisonstart und den Rennkalender. Wie sieht ein Experte die Zukunft des Weltcups und wie kann das ÖSV-Team wieder erfolgreich werden? Weiterlesen ⮕

Klimaaktivisten blockierten Gletscherstraße in Sölden vor Herren-RTLKlimaaktivisten der 'Letzten Generation' haben heute vor dem Start des Weltcup-Rennes am Rettenbachferner die Ötztaler Gletscherstraße blockiert. Weiterlesen ⮕

Aufregung vor Ski-Rennen in Sölden: Klimaaktivisten blockierten StraßeDie Gletscherstraße, die einzige Zufahrt auf den Rettenbachferner, wurde blockiert. ÖSV-Präsidentin Stadlober half beim Auflösen der Blockade Weiterlesen ⮕

Netanjahu wirft Geheimdiensten vor, ihn nicht vor Überfall der Hamas gewarnt zu habenBenjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, sagt er. „Im Gegenteil“, alle Sicherheitsvertreter seien überzeugt gewesen, dass die Abschreckung gegen die Hamas... Weiterlesen ⮕