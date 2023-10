Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in Sölden

Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29.

Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29. Oktober mit einer Blockade die einzige Zufahrtsstraße zur Rennstrecke lahmgelegt.Störaktion beim Ski-Weltcup in Sölden: Klima-Kleber der Letzten Generation haben am 29.

Weltcup-Auftakt in Sölden: Halbzeitführung für die älteste LäuferinFederica Brignone (33) markierte im ersten Durchgang die klare Bestzeit. Franziska Gritsch liegt als beste Österreicherin an der siebenten Stelle Weiterlesen ⮕

Diskussion um den Weltcup-Auftakt:Sölden kämpft um den Gletscher - und versteht die Abneigung nichtIn Sölden fühlt man sich von der heftigen Diskussion um den Weltcup-Auftakt überrollt – schließlich kämpfe man ja selbst darum, die Lebensdauer der Gletscher zu verlängern. Weiterlesen ⮕

Nach der Kritik: Skiweltcup in Sölden bei winterlichen BedingungenNeuschnee, Sonne, perfekte Piste: Die Voraussetzungen für den Weltcup-Auftakt in Sölden könnten nicht besser sein. Weiterlesen ⮕

Nach Wachs-Disqualifikation:Manipulation und Ungewissheit ist im Weltcup Tür und Tor geöffnetDer Denkzettel von Michael Schuen nach der Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Weiterlesen ⮕

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

'Kein Fehler!' Rätsel um Wachs-DisqualifikationRagnhild Mowinckel ist das erste Opfer der neuen Wachs-Regelung im Ski-Weltcup. Die Norwegerin wurde in Sölden disqualifiziert. Weiterlesen ⮕