Kleintierzüchter laden zur Jubiläumsschau nach Wieselburg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Wieselburg Der Kleintier- und Rassezuchtverein N64 Wieselburg lädt am Samstag, 4. November (8 bis 17 Uhr) und Sonntag, 5. November (8 bis 14 Uhr) in die Messehalle 11 zur Erlauftaler Kleintierschau. Auf eine erfolgreiche Schau freuen sich Isabella Hackl, Nadine Maier, Gründungsmitglied Franz Stöhr und Daniel Maierhofer (von links).

er Kleintierzuchtverein N64 aus Wieselburg feiert am 4. und 5. November mit einer großen Jubiläumsschau im Messegelände seinen 60. Geburtstag. Obmann Bernhard Fallmann freut sich schon auf Samstag: „Um 8 Uhr sperren wir auf. Die umfangreichen Vorarbeiten sind in vollem Gang. Wir wollen den Besuchern zu unserem 60 Jahr-Jubiläum etwas Besonderes bieten.“ Zu sehen gibt es Kaninchen, Hühner, Tauben, Fasane, Vögel, Ziergeflügel und Wirtschaftsgeflügel. headtopics.com

Die Nacht der 1.000 Lichter in WieselburgDie Pfarre Wieselburg feierte am Abend vor Allerheiligen die Nacht der 1.000 Lichter. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Wieselburg macht die Liga spannendDie Braustädter fügen Tabellenführer Lilienfeld die zweite Niederlage in Serie zu und bringen sich selbst wieder ins Gespräch um den Titel. Weiterlesen ⮕

Mehrere Explosionen und Garagenbrand in WieselburgIn einer Garage bei der Stadtausfahrt in Wieselburg brach am Dienstagnachmittag ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte diesen aber rasch unter Kontrolle. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕