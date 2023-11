Kleine Gefechte in der Nähe von Robotyne und Schtscherbaky

Es gebe nur noch ein paar kleinere Gefechte in der Nähe des Dorfes Robotyne und in der Nähe des Dorfes Schtscherbaky, so der von Moskau eingesetzte Spitzenbeamte der Region Saporischschja. Die Ukraine spricht wiederum von erfolglosen Angriffen Russlands. Die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.

FİREWORLDAT: Oö: Dachlandung bei Kollision zweier Pkw nahe der Traunbrücke in LinzLINZ (OÖ): Am Samstag, dem 4. November 2023, kollidierten gegen 13:00 Uhr zwei Pkw bei einer Ausfahrt kurz vor der Traunbrücke in Linz miteinander, wobei eines der Autos auf dem Dach landete.

NOEN_ONLİNE: Abgestürzte Person nahe der Ruine Aggstein mittels Drohne gefundenSamstagabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst in der Nähe der Burgruine Aggstein gerufen.

FİREWORLDAT: Nö: Person nahe Burgruine Aggstein abgestürzt → Feuerwehr-Drohnen finden VerletztenSCHÖNBÜHEL-AGGSBACH (NÖ): Am Samstagabend, 4. November 2023, gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst zu einer abgestürzten Person in der Nähe der Burgruine Aggstein (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach im Bezirk Melk) gerufen.

NOEN_ONLİNE: Der Herbstmeister ist zum Greifen naheGaweinstal tat sich gegen Eibesthal zwar schwer, behielt aber die Oberhand und fuhr am 14. Spieltag zum zwölften Mal drei Punkte ein. Somit geht die Pasching-Elf als Erster in die Schlussrunde.

FİREWORLDAT: Verirrter Wanderer im Wald gefundenEin 92-jähriger Pensionist wurde im Wald in der Nähe des Fünfzehner Turms verirrt und konnte nach einer Suche gefunden werden.

