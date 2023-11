Klarer Erfolg für Ybbs-Nibelungengau im Cup

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n der ersten Runde des NÖ-Cups holt Ybbs-Nibelungengau gegen Groß-Siegharts einen souveränen 3:0-Sieg. In der ersten Landesliga in der ersten Runde des NÖ Cup trafen die Donaustädterinnen auf die Volleyballerinnenmannschaft aus Groß-Siegharts. Äußerst motiviert starteten die Mädels in den ersten Satz und erspielten einen Vorsprung zugunsten von Ybbs/Nibelungengau. Auf dem Vorsprung durften sie sich jedoch nicht ausruhen. Die Gegnerinnen zogen rasch nach und die beiden Mannschaften lieferten sich ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Jeder Punkt war umkämpft.

In den zweiten Satz startete die Spielgemeinschaft Ybbs/Nibelungengau mit einer beeindruckenden Serviceserie und konnte auch in Annahme und Verteidigung Stabilität aufbauen. Die Gegnerinnen waren klar unterlegen. Damit passierten wenige Eigenfehler und das Chaos wurde aus dem Feld geschaffen. Der zweite Satz ging verdient und souverän an Ybbs/Nibelungengau mit 25:14. Am Anfang des dritten Satzes brachte ein Spielerwechsel frischen Wind aufs Feld. headtopics.com

NÖN.at: Ybbs verkürzt Abstand zu Tabellenführer LilienfeldWieselburg hat im Spitzenspiel Leader Lilienfeld geschlagen und Ybbs hat das mit dem Sieg über Absdorf genutzt: Drei Punkte trennen Ybbs jetzt nur mehr von Lilienfeld, mit jeweils zwei Zählern weniger lauern dahinter Wieselburg, Rohrendorf und Gmünd. Weiterlesen ⮕

„Past Lives“ in der Filmbühne Waidhofen/YbbsDer Verein Filmzuckerl zeigt das Kinodebüt von Celine Song am 8. und 9. November im Original mit Untertiteln im Waidhofner Kino. Weiterlesen ⮕

Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs auf Platz zweiGroßes Lob an zwei Mostviertler Landeskliniken: Waidhofen/Ybbs und Scheibbs unter den Top 3 der beschwerdeärmsten Kliniken. Weiterlesen ⮕

Unentschieden und klarer SiegDer TTV Tulln vergibt gegen Pottenbrunn die Chance auf den Sieg, rehabilitierte sich aber rasch im Match gegen Linz. Weiterlesen ⮕

„Nur gemeinsame Vision führt bei Energiewende zum Erfolg“Helene Pattermann vom Climate Lab lud Jürgen Hürner, Geschäftsführer der Stadtwerke Amstetten, zum Community Lunch nach Wien. Dabei sprach er über seine Erfahrungen, Visionen und die großen Herausforderungen, wenn es um die gemeinsame, nachhaltige Energiezukunft geht. Weiterlesen ⮕

Buch-Café in der Mittelschule war voller ErfolgNach mehrjähriger Pause hat die Mittelschule Walther von der Vogelweide und somit Aschbach-Markt eine Lieblingsveranstaltung wieder – das Buch-Café! Weiterlesen ⮕